Балтику "накриє" потужний антициклон: чи дістанеться він України та якої погоди чекати

Синоптики попереджають, що незабаром країни Балтії, а згодом - і Європу в цілому може "накрити" антициклон під назвою Bie.
РБК-Україна розповідає, звідки прийде цей антициклон, чи дістанеться він України, а також якої погоди варто очікувати найближчим часом.
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Ельвіри Латвенайте, у вівторок, 25 червня, із заходу прийде південно-західний антициклон під назвою Bie.
Він має досягти Балтики та Скандинавії, а згодом - всієї Європи.
Експерт додала, що антициклон принесе спершу теплу, спокійну й суху погоду, а до кінця тижня - спекотну та "буйну". Це пояснюється тим, що при зіткненні різних повітряних мас можуть виникати короткочасні дощі з грозами.
В цілому ж, за її словами, кінець червня має "попрощатися гарячими сонячними поцілунками".
Публікація Латвенайте (скріншот: facebook.com/elvyra.latvenaite.9)
Метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла, що великий потужний антициклон Bie вплине й на українців.
"У вівторок (25 червня, - Ред.) в Україні переважаючим буде підвищений атмосферний тиск, зона великого потужного антициклону Bie, з центром над Балтикою", - зазначила експерт і поділилась відповідною картою.
Карта, опублікована Діденко (скріншот: facebook.com/tala.didenko)
За словами синоптика, якихось надмірно сильних опадів українцям очікувати не варто.
"Хіба що хвости східних атмосферних фронтів зумовлять локальні грозові дощі на півночі, у центрі та на сході України", - уточнила вона.
На заході та на півдні України очікується при цьому сонячна погода.
Водночас на сході України 25 червня очікується сильний північний вітер - до, ймовірно, штормових поривів.
Температура повітря впродовж дня 25 червня у більшості областей очікується на рівні 23-29 градусів за Цельсієм. У південній частині та на Закарпатті - до 30 градусів вище нуля.
У Києві вівторок буде теплим, без спеки, до +25 градусів. Вдень - без істотних опадів.
Згідно з інформацією Діденко, тиждень в Україні в цілому передбачається переважно сухим і сонячним. Однак в областях навколо Карпат - місцями дощ з грозами.
Температура повітря впродовж дня становитиме близько 27-32 градусів за Цельсієм.
"Погода, як бачите, майже ідеальна, без потреби у кондиціонерах, обігрівачах. Світловий день довгий, троянди пахущі, коти пухнасті, води достатньо. Хіба комусь, як завжди, бракує дощів. Книжок безліч, повітря тепле, вишні просяться у варення й вареники. Цінуємо кожний літній день і передивляємося стрічку, щоб обрати, куди задонатити", - підсумувала метеоролог.
Допис Діденко (скріншот: facebook.com/tala.didenko)
Водночас Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про пожежну небезпеку.
Зазначається, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме:
Пожежна небезпека в Україні станом на 27 червня (скріншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим антициклон відрізняється від циклону і яку погоду приносить.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки Ельвіри Латвенайте та Наталки Діденко у Facebook, Український гідрометеорологічний центр.
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