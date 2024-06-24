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Балтику "накриє" потужний антициклон: чи дістанеться він України та якої погоди чекати

На Європу насувається антициклон Bie (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Синоптики попереджають, що незабаром країни Балтії, а згодом - і Європу в цілому може "накрити" антициклон під назвою Bie.

РБК-Україна розповідає, звідки прийде цей антициклон, чи дістанеться він України, а також якої погоди варто очікувати найближчим часом.

Звідки прийде антициклон

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Ельвіри Латвенайте, у вівторок, 25 червня, із заходу прийде південно-західний антициклон під назвою Bie.

Він має досягти Балтики та Скандинавії, а згодом - всієї Європи.

Експерт додала, що антициклон принесе спершу теплу, спокійну й суху погоду, а до кінця тижня - спекотну та "буйну". Це пояснюється тим, що при зіткненні різних повітряних мас можуть виникати короткочасні дощі з грозами.

В цілому ж, за її словами, кінець червня має "попрощатися гарячими сонячними поцілунками".

Публікація Латвенайте (скріншот: facebook.com/elvyra.latvenaite.9)

Чи дістанеться Bie України

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла, що великий потужний антициклон Bie вплине й на українців.

"У вівторок (25 червня, - Ред.) в Україні переважаючим буде підвищений атмосферний тиск, зона великого потужного антициклону Bie, з центром над Балтикою", - зазначила експерт і поділилась відповідною картою.

Карта, опублікована Діденко (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

За словами синоптика, якихось надмірно сильних опадів українцям очікувати не варто.

"Хіба що хвости східних атмосферних фронтів зумовлять локальні грозові дощі на півночі, у центрі та на сході України", - уточнила вона.

На заході та на півдні України очікується при цьому сонячна погода.

Водночас на сході України 25 червня очікується сильний північний вітер - до, ймовірно, штормових поривів.

Температура повітря впродовж дня 25 червня у більшості областей очікується на рівні 23-29 градусів за Цельсієм. У південній частині та на Закарпатті - до 30 градусів вище нуля.

У Києві вівторок буде теплим, без спеки, до +25 градусів. Вдень - без істотних опадів.

Якою може бути погода впродовж тижня

Згідно з інформацією Діденко, тиждень в Україні в цілому передбачається переважно сухим і сонячним. Однак в областях навколо Карпат - місцями дощ з грозами.

Температура повітря впродовж дня становитиме близько 27-32 градусів за Цельсієм.

"Погода, як бачите, майже ідеальна, без потреби у кондиціонерах, обігрівачах. Світловий день довгий, троянди пахущі, коти пухнасті, води достатньо. Хіба комусь, як завжди, бракує дощів. Книжок безліч, повітря тепле, вишні просяться у варення й вареники. Цінуємо кожний літній день і передивляємося стрічку, щоб обрати, куди задонатити", - підсумувала метеоролог.

Допис Діденко (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

Водночас Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про пожежну небезпеку.

Зазначається, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме:

  • 24 червня - у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях
  • 25-27 червня - у Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській областях та в Криму
  • 26-27 червня - у більшості центральних областей, а також у Чернівецькій та Львівській областях

Пожежна небезпека в Україні станом на 27 червня (скріншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим антициклон відрізняється від циклону і яку погоду приносить.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки Ельвіри Латвенайте та Наталки Діденко у Facebook, Український гідрометеорологічний центр.

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