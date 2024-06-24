Балтику "накроет" мощный антициклон: дойдет ли он до Украины и какой погоды ждать

Откуда придет антициклон

Согласно информации метеоролога и синоптика Эльвиры Латвенайте, во вторник, 25 июня, с запада придет юго-западный антициклон под названием Bie.

Он должен достичь Балтики и Скандинавии, а затем - всей Европы.

Эксперт добавила, что антициклон принесет сначала теплую, спокойную и сухую погоду, а к концу недели - жаркую и "буйную". Это объясняется тем, что при столкновении разных воздушных масс могут возникать кратковременные дожди с грозами.

В целом же, по ее словам, конец июня должен "проститься горячими солнечными поцелуями".

Публикация Латвенайте (скриншот: facebook.com/elvyra.latvenaite.9)

Дойдет ли Bie до Украины

Метеоролог и синоптик Наталка Диденко рассказала, что мощный антициклон Bie повлияет и на украинцев.

"Во вторник (25 июня, - Ред.) в Украине преобладающим будет повышенное атмосферное давление, зона большого мощного антициклона Bie, с центром над Балтикой", - отметила эксперт и поделилась соответствующей картой.

Карта, опубликованная Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

По словам синоптика, каких-либо чрезмерно сильных осадков украинцам ожидать не стоит.

"Разве что хвосты восточных атмосферных фронтов предопределят локальные грозовые дожди на севере, в центре и на востоке Украины", - уточнила она.

На западе и юге Украины ожидается при этом солнечная погода.

В то же время, на востоке Украины 25 июня ожидается сильный северный ветер - до, вероятно, штормовых порывов.

Температура воздуха в течение дня 25 июня в большинстве областей ожидается на уровне 23-29 градусов Цельсия. В южной части и в Закарпатье - до 30 градусов выше нуля.

В Киеве вторник будет теплым, без жары, до +25 градусов. Днем - без существенных осадков.

Какой может быть погода в течение недели

Согласно информации Диденко, неделя в Украине в целом предполагается преимущественно сухой и солнечной. Однако в областях вокруг Карпат - местами дождь с грозами.

Температура воздуха в течение дня составит около 27-32 градусов Цельсия.

"Погода, как видите, почти идеальная, без нужды в кондиционерах, обогревателях. Световой день длинный, розы благоухающие, кошки пушистые, воды достаточно. Разве что кому-то, как всегда, не хватает дождей. Книг множество, воздух теплый, вишни просятся в варенье и вареники. Ценим каждый летний день и просматриваем ленту, чтобы выбрать, куда задонатить", - подытожила метеоролог.

Пост Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

В то же время Украинский гидрометеорологический центр предупредил граждан о пожарной опасности.

Отмечается, что чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать:

24 июня - в Винницкой, Одесской и Николаевской областях

25-27 июня - в Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Херсонской областях и в Крыму

26-27 июня - в большинстве центральных областей, а также в Черновицкой и Львовской областях

Пожарная опасность в Украине по состоянию на 27 июня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)