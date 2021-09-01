В Балтии четырежды за неделю авиапатруль НАТО сопровождал военные самолеты РФ. В воздух поднимались истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Литвы.
"23-29 августа истребители, выполняющие функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, четырежды идентифицировали и сопровождения военные самолеты РФ, пролетавшие в международном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.
Инциденты имели место 24 августа (два вылета; сопровождены два самолета РФ), а также 25 и 28 августа. Во всех четырех случаях самолеты летели из "основной части России" в Калининградскую область РФ. В одном случае российский самолет не имел плана полета, летел с выключенным транспондером, но поддерживал связь с региональным центром управления полетами.
Напомним, что ранее мы писали о том, что истребители НАТО за неделю сопроводили 11 российских самолетов над Балтийским морем.