Балістику збити складніше, Росія перепрограмовує ракети під час атак, - Євлаш

Російська Федерація може перепрограмовувати деякі види ракет просто під час атак, а отже збити їх стає складніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Євлаш пояснив, що навіть ті ж ракети С-300 військові РФ використовують для вражання різних цілей. "Ворог використовував балістику і раніше. Просто цю зброю дещо важче збити. Вони перепрограмовують свої ракети, наприклад С-300, для вражання різних цілей. Ми бачимо й інші типи ракет, які вони використовують. У ворога є широкий спектр зброї та різного типу ракет, таких як "Циркон" чи інших крилатих та балістичних ракет", - сказав він.