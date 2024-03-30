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Баллистику сбить сложнее, Россия перепрограммирует ракеты во время атак, - Евлаш

Украина, Суббота 30 марта 2024 22:37
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Баллистику сбить сложнее, Россия перепрограммирует ракеты во время атак, - Евлаш Фото: спикер командования Воздушных Сил Украины Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация может перепрограммировать некоторые виды ракет прямо во время атак, а значит сбить их становится сложнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

Евлаш пояснил, что даже те же ракеты С-300 военные РФ используют для поражения различных целей.

"Враг использовал баллистику и раньше. Просто это оружие несколько труднее сбить. Они перепрограммируют свои ракеты, например С-300, для поражения различных целей. Мы видим и другие типы ракет, которые они используют. У врага есть широкий спектр оружия и разного типа ракет, таких как "Циркон" или других крылатых и баллистических ракет", - сказал он.

Воздушные атаки РФ по Украине 30 марта

Напомним, российские захватчики в ночь на 30 марта атаковали Донецкую область 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками из мыса Чауда.

В общей сложности были зафиксированы пуски 12 "Шахедов". Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила 9 дронов в пределах Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Позже днем в Днепровском районе Днепропетровской области украинские защитники уничтожили вражескую управляемую авиационную ракету Х-59.

Также сегодня войска РФ нанесли ракетные удары по территории Херсонской и Николаевской областей. Враг применял, в частности, баллистику.

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