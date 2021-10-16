На Балі внаслідок землетрусу загинули троє людей
Фото: на Балі внаслідок землетрусу загинули троє людей (Getty Images)
На індонезійському острові Балі стався землетрус магнітудою 4,8. Внаслідок стихійного лиха загинули троє людей, серед них дитина.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Землетрус стався в районі Карангасем й Банглі на східній стороні острова. В результаті стихійного лиха загинули двоє дорослих й трирічна дівчинка.
Згідно з даними геологічної служби США, амплітуда землетрусу становила 4,8 бала, а його глибина - 10 км.
"Всі постраждалі від землетрусу були евакуйовані, а дані про збитки все ще збираються агентством щодо пом'якшення наслідків стихійних лих Балі", - заявив представник служби порятунку Геде Дармада.
Зазначається, що людей евакуювали через озеро, оскільки дорога до постраждалого району бала пошкоджена.