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На Балі внаслідок землетрусу загинули троє людей

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Субота 16 жовтня 2021 20:25
На Балі внаслідок землетрусу загинули троє людей Фото: на Балі внаслідок землетрусу загинули троє людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На індонезійському острові Балі стався землетрус магнітудою 4,8. Внаслідок стихійного лиха загинули троє людей, серед них дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Землетрус стався в районі Карангасем й Банглі на східній стороні острова. В результаті стихійного лиха загинули двоє дорослих й трирічна дівчинка.

Згідно з даними геологічної служби США, амплітуда землетрусу становила 4,8 бала, а його глибина - 10 км.

"Всі постраждалі від землетрусу були евакуйовані, а дані про збитки все ще збираються агентством щодо пом'якшення наслідків стихійних лих Балі", - заявив представник служби порятунку Геде Дармада.

Зазначається, що людей евакуювали через озеро, оскільки дорога до постраждалого району бала пошкоджена.

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