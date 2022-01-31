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Бали открывается для всех иностранных туристов. Но есть ограничения

Автор: Артем Горовенко

Индонезия открывает курортный Бали для всех иностранных туристов. Но им придется столкнуться с некоторыми ограничениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил министр туризма Сандиага Уно, Бали начнет принимать путешественников из всех стран с конца этой недели. Решение принято, несмотря на рост числа случаев заболевания COVID-19 в Индонезии на фоне распространения штамма "Омикрон".

По словам старшего министра Лухута Панджайтана, остров откроется 4 февраля, иностранные туристы должны быть вакцинированы от COVID-19 и провести на карантине от 5 до 7 дней.

Также сообщается, что авиакомпания Singapore Airlines объявила о возобновлении полетов на Бали с 16 февраля.

Напомним, с середины октября 2021 года Бали начал принимать туристов из Китая, ОАЭ, Новой Зеландии, Республики Корея, Японии, а также ряда европейских стран.

Подробнее о перспективах туризма читайте в материале "Строгие ограничения. Какие страны в 2022 году откроются для туристов впервые за время пандемии".

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ИндонезияБалиТуризм