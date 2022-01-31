Бали открывается для всех иностранных туристов. Но есть ограничения

Как заявил министр туризма Сандиага Уно, Бали начнет принимать путешественников из всех стран с конца этой недели. Решение принято, несмотря на рост числа случаев заболевания COVID-19 в Индонезии на фоне распространения штамма "Омикрон".

По словам старшего министра Лухута Панджайтана, остров откроется 4 февраля, иностранные туристы должны быть вакцинированы от COVID-19 и провести на карантине от 5 до 7 дней.

Также сообщается, что авиакомпания Singapore Airlines объявила о возобновлении полетов на Бали с 16 февраля.