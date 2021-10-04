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Бали открывается для иностранных туристов: дата и условия въезда

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Бали, Понедельник 04 октября 2021 17:45
Бали открывается для иностранных туристов: дата и условия въезда Фото: Бали открывается для иностранных туристов(freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Власти индонезийского острова Бали приняли решение разрешить въезд иностранным туристам. С 14 октября путешественники могут приехать на остров, однако им придется соблюдать восьмидневный карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Панджаитан сообщил, что прибывающим из таких стран, как Китай, Япония и Южная Корея, может быть разрешен въезд. При этом министр туризма Сандиага Уно сказал, что список стран, имеющих право на въезд, еще не составлен.

"Это будут страны, которые будут соответствовать определенным критериям, например, ситуация с COVID-19 будет под контролем. В этой конкретной стране требования к тестированию [должны соответствовать] нашим стандартам, которые мы оба согласовали", - заявил он.

Правительство Индонезии первоначально планировало вновь открыть остров в июле, но было вынуждено отказаться от этого плана, так как в стране резко возросло количество случаев заболевания, в том числе и на Бали.

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