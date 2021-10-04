Балі відкривається для іноземних туристів: дата і умови в'їзду

Міністр-координатор з морських справ та інвестицій Лухут Панджаїтан повідомив, що прибувають з таких країн, як Китай, Японія і Південна Корея, може бути дозволений в'їзд. При цьому міністр туризму Сандіага Уно сказав, що список країн, що мають право на в'їзд, ще не складений.

"Це будуть країни, які будуть відповідати певним критеріям, наприклад, ситуація з COVID-19 буде під контролем. У цій конкретній країні вимоги до тестування [повинні відповідати] нашим стандартам, які ми обидва узгодили", - заявив він.

Уряд Індонезії спочатку планував знову відкрити острів в липні, але був змушений відмовитися від цього плану, оскільки в країні різко зросла кількість випадків захворювання, в тому числі і на Балі.