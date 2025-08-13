Балерина Катерина Кухар та український виробник КОЛВІ запустили рекламну кампанію

Так, влітку в столиці зʼявились обʼєкти зовнішньої реклами на яких можна побачити приму-балерину в червоному сценічному образі на фоні блакитного полумʼя, яке символізує профіль діяльності компанії КОЛВІ.

За словами Катерини Кухар, ідея цієї рекламної кампанії виникла спонтанно.

"З початку повномасштабного вторгнення та поступового відновлення учбового процесу, Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної, керівницею якого є Катерина, звертався по допомогу до меценатів, які сприяли б переобладнанню укриття для учнів та студентів. Олександр Крошка, який очолює благодійну організацію КОЛВІ, відгукнувся та фактично за тиждень занедбане укриття перетворилось на порівняно комфортний блок. А восени, компанія зголосилась вже з допомогою в утепленні фасаду гуртожитку коледж", - розповідає балерина.

Обрані гасла компанії: "Для теплих справ", та "Гріє на сцені" не є виключно маркетинговими, а цілком відповідають справжнім справам, додає Кухар.

"Два роки поспіль Олександр Крошка втілює приклад соціально відповідального бізнесу. Його підтримка учнів та студентів коледжу, є не лише фінансовою допомогою, це справжній приклад турботи про майбутнє українського мистецтва, наших дітей та українців. Це вчинок справжнього чоловіка, людини з великим серцем, що в прямому й переносному сенсі зігріває українців", - зазначила вона.

У КОЛВІ пояснюють, що ідея рекламної кампанії полягала у прагненні створити атмосферу затишку та тепла і водночас продемонструвати основні напрямки, за якими компанія працює останні роки.

"Приємно, що Катерина, дізнавшись про те, що ми готуємо рекламну кампанію, відразу погодилась взяти в ній участь. Поділюсь секретом, узгоджуючи графік зйомок, виявилось, що єдиним днем, у який вдається всіх і все синхронізувати, припадає на 8 березня. Для нас це був новий досвід, виявляється кіновиробництво це далеко не розвага, і попри всі ці обставини, Катерина залишилась непохитною та професійною. Безумовно, для нашої компанії це велика честь та гордість, що зірка балету світового рівня долучилась до підтримки українського бізнесу", - підсумував Олександр Крошка.

Крім зовнішньої реклами, було відзнято та змонтовано декілька варіантів відео.

Ролик включає декілька сюжетів, зокрема, сцену у медичному закладі, сцену учбового процесу у шкільному освітньому закладі, процесів проектування та будівництва та безпосередньо танець Катерини Кухар.



Як пояснив Олександр Крошка, основний вид діяльності КОЛВІ виробництво промислових газових котлів та транспортабельних блочно-модульних котелень, які використовуються для забезпечення теплом освітніх установ, закладів охорони здоровʼя, житлових кварталів та різноманітних обʼєктів соціальної-культурної сфери населених пунктів.

Зі світлини Крошки в Instagram видно, що в зйомках сцени, присвяченій освітньому процесу, брав участь також його син.