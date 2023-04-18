У Балаклії жінка підірвалася на міні, її госпіталізували

Сьогодні, 18 квітня, у Балаклії Харківської області мирна мешканка підірвалася на міні "Пелюсток". Вона зазнала травм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління ДСНС у Харківській області в Telegram.
За інформацією рятувальників, міна, на яку наступила жінка, знаходилася майже у центрі міста.
"Ця міна ("Пелюсток" - ред.) призначена, щоб калічити людей. Вона гарантовано травмує нижні кінцівки. Саме такі травми отримали постраждала жінка", - сказано в повідомленні ДСНС.
Там зазначають, що постраждалу госпіталізували з діагнозом рвана рана лівої стопи.
У ДСНС нагадали, що у разі виявлення підозрілого предмета його не можна чіпати, необхідно звернутися до рятувальників чи поліцейських.
Нагадаємо, у Бериславському районі Херсонської області трактор підірвався на російській міні.
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