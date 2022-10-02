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У Балаклії на міні підірвався автомобіль швидкої допомоги: є загиблий та поранений

Фото: автомобіль швидкої допомоги підірвався на міні у Балаклії (ілюстрація/скрін відео)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 2 жовтня, у Балаклії Харківської області на міні підірвався автомобіль швидкої допомоги. Фельдшер отримав поранення та опіки, а водій загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram волонтера Наталії Попової.

"Водій швидкої з бригади 1501 року, сьогодні загинув. Їх швидка їхала на виклик до пацієнта у місті Балаклія і вони наїхали на міну. Молодий фельдшер отримав контузію та опіки. Водій загинув на місці. Швидка згоріла", - написала вона.

Як повідомлялось, автомобіль "Укртелекому" підірвався на ворожій міні в Охтирському районі у Сумській області. Внаслідок вибуху одна людина загинула, троє поранені.

Крім того, у неділю, 2 жовтня, в Чернігівській області автомобіль з людьми потрапив на міну. Загинули 4 людини.

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