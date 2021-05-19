В Балаклее завершилась реконструкция приемного отделения центральной больницы 

Отмечается, что в результате реконструкции по программе президента "Большая стройка" приемное отделение расширили до 900 кв м. Благодаря этому удалось создать дополнительный операционный зал, палаты и кабинет для ургентной лаборатории, где можно максимально быстро делать обследование.

"Пока человек будет оформлять историю болезни, будут готовы два клинических анализа, которые являются базовыми и необходимы всем госпитализируемым пациентам, независимо от диагноза. Это позволит быстрее проводить диагностику и лучше лечить пациентов", - объясняет директор больницы Марина Руденко.

Приемное отделение получило отдельный инфекционный бокс, что позволит сразу изолировать пациентов с соответствующими симптомами. Для заезда «скорых» построили специальный бокс площадью 130 кв м. В ходе реконструкции в приемном отделении заменили электросети, системы вентиляции, водопровода и канализации, укрепили стены и фасад.

Также закупили новое медицинское оборудование, в частности рентгеновский аппарат. По словам директора, благодаря новым возможностям Балаклейская больница будет предоставлять больше пакетов медицинских услуг.