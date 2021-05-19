У Балаклії завершилась реконструкція приймального відділення центральної лікарні 

Зазначається, що результаті реконструкції за програмою президента "Велике будівництво" приймальне відділення розширили до 900 кв м. Завдяки цьому вдалося створити додаткову операційну залу, палати і кабінет для ургентної лабораторії, де можна максимально швидко робити обстеження.

"Поки людина буде оформляти історію хвороби, будуть готові два клінічні аналізи, які є базовими і необхідні всім пацієнтам, які госпіталізуються, незалежно від діагнозу. Це дозволить швидше проводити діагностику і краще лікувати пацієнтів", - пояснює директорка лікарні Марина Руденко.

Приймальне відділення отримало окремий інфекційний бокс, що дозволить одразу ізолювати пацієнтів з відповідними симптомами. Для заїзду «швидких» збудували спеціальний бокс площею 130 кв м. В ході реконструкції у приймальному відділенні замінили електромережу, системи вентиляції, водопроводу та каналізації, укріпили стіни та фасад.

Також закупили нове медичне обладнання, зокрема рентгенівський апарат. За словами директорки, завдяки новим можливостям Балаклійська лікарня надаватиме більше пакетів медичних послуг.