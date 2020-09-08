Балуху грозит серьезная опасность в результате полученных травм, - "Евросолидарность"

Фото: Владимир Балух (ru krymr com)

В партии серьезно обеспокоены нападением на известного политзаключенного Кремля

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" серьезно обеспокоена нападением на известного политзаключенного Кремля и активиста партии Владимира Балуха.

Об этом говорится в заявлении партии на официальном сайте.

"Владимир Балух, который провел 4 года в российских тюрьмах, вчера отмечал годовщину освобождения вместе с другими политзаключенными, был жестоко избит. Трудно представить, что до 12 часов сегодняшнего дня он пролежал без сознания в крайне тяжелом состоянии", - говорится на сайте.

В партии отмечают, что теперь его жизни грозит серьезная опасность в результате полученных травм.

"Мы требуем немедленного расследования и ответов на вопрос, кто напал на Владимира Балуха, и всех обстоятельств этого преступления. Мы не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды представителя нашей партии и требуем личного контроля за расследованием министра внутренних дел. Мы молимся за то, чтобы Володя вышел из комы и смог побороть нанесенные травмы. Спасибо врачам, которые сейчас борются за его жизнь", - добавляют в "Евросолидарности".

Напомним, ранее сообщалось, что Балуха избили в столичном Гидропарке в ночь на 8 сентября, по данным полиции, его еще и ограбили. Его госпитализировали сегодня днем, у него сломана рука и ключица, а также черепно-мозговая травма.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского не исключают политические мотивы в нападении на Балуха и призвали полицию быстро и в полной мере раскрыть это преступление.