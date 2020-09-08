Балуху загрожує серйозна небезпека внаслідок отриманих травм, - "Євросолідарність"

Фото: Володимир Балух (ua krymr com)

У партії серйозно занепокоєні нападом на відомого політв’язня Кремля

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" серйозно занепокоєна нападом на політв’язня Кремля та активіста партії Володимира Балуха.

Про це йдеться у заяві партії на офіційному сайті.

"Володимир Балух, який провів 4 роки в російських тюрмах, вчора відзначав річницю звільнення разом з іншими політв’язнями, був жорстоко побитий. Важко уявити, що до 12 години сьогоднішнього дня він пролежав без свідомості у вкрай важкому стані", - йдеться на сайті.

В партії наголошують, що тепер його життю загрожує серйозна небезпека внаслідок отриманих травм.

"Ми вимагаємо негайного розслідування і відповідей на питання, хто напав на Володимира Балуха, і всіх обставин цього злочину. Ми не виключаємо, що причиною трагедії стали політичні погляди представника нашої партії і вимагаємо особистого контролю за розслідуванням міністра внутрішніх справ. Ми молимося за те, аби Володя вийшов з коми і зміг побороти завдані травми. Дякуємо лікарям, які зараз борються за його життя", - додають в "Євросолідарності".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Балуха побили в столичному Гідропарку в ніч на 8 вересня, за даними поліції, його ще й пограбували. Його госпіталізували сьогодні вдень, у нього зламана рука і ключиця, а також є черепно-мозкова травма.

В Офісі президента України Володимира Зеленського не виключають політичні мотиви в нападі на Балуха і закликали поліцію швидко і повною мірою розкрити цей злочин.