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Хотел привиться. В Баку мужчина разбил дверь поликлиники и ранил медиков

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Баку (Азербайджан) мужчина разбил стеклянную дверь и ворвался в поликлинику. Проникнув в медучреждение он стал требовать, чтобы ему сделали прививку от COVID-19. В результате инцидента пострадали трое врачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haqqin.az.

Инцидент произошел вечером 31 августа. Мужчина с женой пришли в поликлинику №7 в Баку, чтобы сделать прививку от коронавируса. Перед медучреждением образовалась огромная очередь на вакцинацию и людей пускали небольшими группами.

Мужчина не стал занимать очередь, а разбил стеклянную дверь и вошел внутрь поликлиники. Там он начал требовать от медиков сделать ему прививку. Затем он открыл двери остальным ожидавшим очереди на вакцинацию.

Как сообщили изданию в полиции Баку, в отношении мужчины начато расследование. По итогам будет дана правовая оценка его действиям.

В Минздраве Азербайджана в свою очередь уточнили, что очередь перед поликлиникой образовалась из-за большого наплыва желающих вакцинироваться. Для соблюдения социальной дистанции в медучреждение пускали по несколько человек.

"Попавший на видео гражданин и его супруга разбили стеклянную дверь и ранили трех врачей", - добавили в ведомстве.

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АзербайджанБакуКоронавирусВакцинация