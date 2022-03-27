Баку - Москве: Нет никакого "Нагорного Карабаха", есть Азербайджан. РФ следует выбирать формулировки

Министерство обороны Азербайджана отреагировало на заявление российского военного ведомства по "Нагорному Карабаху". Подчеркивается, что в стране нет такой административной единицы и призвали Москву правильно указывать названия территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Азербайджана.
"На территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». Название села, упоминаемого в заявлении, не Фурух, а Фаррух", - говорится в заявлении.
Минобороны Азербайджана призвало российское военное ведомство в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий страны.
Также от Москвы потребовали не представлять в искаженной форме движение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий страны, не использовать выражение "Нагорный Карабах" и правильно указывать название территорий Азербайджана.
Напомним, 26 марта Россия обвинила Азербайджан в нарушении мирного соглашения по "Нагорному Карабаху" и потребовала вывести азербайджанские войска из зоны ответственности так называемых "российских миротворцев".
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