Баку - Москве: Нет никакого "Нагорного Карабаха", есть Азербайджан. РФ следует выбирать формулировки

Министерство обороны Азербайджана отреагировало на заявление российского военного ведомства по "Нагорному Карабаху". Подчеркивается, что в стране нет такой административной единицы и призвали Москву правильно указывать названия территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Азербайджана.

"На территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». Название села, упоминаемого в заявлении, не Фурух, а Фаррух", - говорится в заявлении.

Минобороны Азербайджана призвало российское военное ведомство в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий страны.

Также от Москвы потребовали не представлять в искаженной форме движение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий страны, не использовать выражение "Нагорный Карабах" и правильно указывать название территорий Азербайджана.