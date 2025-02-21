Баколе замінив Дюбуа та битиметься з Паркером за титул чемпіона: що це означає для Усика

Поєдинок за титул чемпіона світу за версією IBF між чинним чемпіоном Дюбуа та Паркером був запланований на 22 лютого. Однак британець вже в Саудівській Аравії підхопив вірусну інфекцію та вечором 20 лютого офіційно відмовився проводити поєдинок.

Організатори терміново стали шукати заміну. Проте імена кандидатів, які називали спочатку, не вражали. Британці Лоуренс Околі та Девід Аделейе, а також уродженець РФ, який виступає за Францію Мурад Алієв – відверто не той калібр.

Тоді звернулися до Баколе, який вже давно мріяв про великий бій. Той, незважаючи на великий ризик, погодився. На відміну від Паркера, африканець не готувався до бою. Свій наступний поєдинок він повинен був провести аж у травні – проти нігерійця Ефе Аджагби. Перемога мала дозволити африканському боксерові стати обов'язковим претендентом на титул IBF, яким зараз володіє Дюбуа. Таким чином, проти Паркера Баколе буде боксувати "з листа", що значно знижує його шанси.

За що битимуться боксери? Звичайно про чемпіонський пояс IBF мова не йде. На кону буде титул тимчасового чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBO, який зараз належить Паркеру.

Несподіваний поворот напряму стосується й українського чемпіона світу за версіями WBC, WBA та WBO Олександра Усика. Він заявив, що має намір провести поєдинок з переможцем бою Дюбуа – Паркер, щоб посперечатися за пояс IBF. Тепер все ламається.

Невідомо, коли та чи відбудеться взагалі протистояння Дюбуа – Паркер. Переможець бою Паркер – Баколе стане офіційним претендентом на пояс WBO. А перед ними битимуться китаєць Чжан Чжилей та Агіт Кабайєл з Німеччини. Переможець матиме теж тимчасовий пояс, але WBC – отже претендуватиме на зустріч з українцем по іншій лінії.

Хто такий Мартін Баколе

31-річний боксер з ДР Конго, який виступає у важкій ваговій категорії.

На великих аматорських змаганнях не виступав. У 2014 році 20-річний боксер дебютував на профі-ринзі. З того часу провів 22 поєдинки, 21 з яких виграв (16 нокаутом). Єдиної поразки зазнав у 2018 році від американця Майкла Хантера. Натомість перемагав, зокрема, поляка Маріуша Ваха, Кевіна Джонсона зі США та українця Ігоря Шевадурського.

Зараз має титул WBO International, який здобув в серпні минулого року, коли достроково здолав Джареда Андерсона. Відправивши американця в нокаут у п'ятому раунді, Баколе завдав йому першої поразки у професійній кар'єрі.