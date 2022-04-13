Баканов о задержании Медведчука: нам противостояла ФСБ, хотела вывезти кума Путина за границу

"Мы не можем раскрыть всех нюансов, но кое-что интересное могу рассказать. Это была сложная спецоперация, длившаяся больше месяца в военных условиях", - сказал Баканов.

Глава СБУ добавил, что поручение о задержании Медведчука дал президент Украины Владимир Зеленский. Спецслужба активизировала все свои возможности, чтобы найти беглого политика.

"Было проведено очень много работы, которая привела нас к Медведчуку. Хочу подчеркнуть, нам противостоял не просто Медведчук. С противоположной стороны был мощный враг - ФСБ, стремившаяся вывезти кума Путина за границу", - добавил Баканов.

По его словам, российские спецслужбы для реализации своего плана привлекли лидеров преступного мира Украины и коррумпированных правоохранителей. ФСБ задействовала все возможности, чтобы скрыть свои планы. Для этого вбрасывалась дезинформация, специально проводились "сливы", пыталась организовать "липовые" маршруты для эвакуации Медведчука.

"Хочу сказать, что нам пытались вбросить информацию о местонахождении Медведчука в Швеции, Венгрии, от Закарпатья до Сумской области. Таким образом нас пытались пустить по ложному следу, даже подготовили "псевдомедведчуков", - уточнил глава СБУ.