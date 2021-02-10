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Баканов о сокращении штата СБУ: "сейчас это невозможно"

Автор: Олег Черныш

Верховная рада приняла в первом чтении закон, запускающий кардинальную реформу Службы безопасности Украины. В нем есть пункт о сокращении штата ведомства.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы".

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Законопроект предусматривает сокращение штата СБУ почти на 10 тысяч сотрудников и ликвидацию медицинского управления ведомства. Против этого выступает глава ведомства Иван Баканов.

Как он объяснил в комментарии РБК-Украина, это невозможно в текущих условиях.

"Уменьшить количество сотрудников до 17 000 в течение трех лет не представляется возможным. Надо учитывать финансовые затруднения и необходимость снизить нагрузку на государственный бюджет", - отметил он.

Баканов предложил модель поэтапного сокращения персонала: досрочный выход военных на пенсию на время реформы и ежегодное сокращение вакантных должностей.

Напомним, Верховная рада одобрила за основу закон президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины. Речь идет о законопроекте №3196-д.

Ранее комитет нацбезопасности рекомендовал парламенту принять законопроект президента о реформе Службы безопасности Украины в первом чтении.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныИван Баканов
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