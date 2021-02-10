Баканов о сокращении штата СБУ: "сейчас это невозможно"

Законопроект предусматривает сокращение штата СБУ почти на 10 тысяч сотрудников и ликвидацию медицинского управления ведомства. Против этого выступает глава ведомства Иван Баканов.

Как он объяснил в комментарии РБК-Украина, это невозможно в текущих условиях.

"Уменьшить количество сотрудников до 17 000 в течение трех лет не представляется возможным. Надо учитывать финансовые затруднения и необходимость снизить нагрузку на государственный бюджет", - отметил он.

Баканов предложил модель поэтапного сокращения персонала: досрочный выход военных на пенсию на время реформы и ежегодное сокращение вакантных должностей.