Баканов про скорочення штату СБУ: "зараз це неможливо"

Законопроект передбачає скорочення штату СБУ майже на 10 тисяч співробітників і ліквідацію медичного управління відомства. Проти цього виступає голова відомства Іван Баканов.

Як він пояснив у коментарі РБК-Україна, це неможливо в поточних умовах.

"Зменшити кількість співробітників до 17 000 протягом трьох років не представляється можливим. Треба враховувати фінансові труднощі і необхідність знизити навантаження на державний бюджет", - зазначив він.

Баканов запропонував модель поетапного скорочення персоналу: достроковий вихід військових на пенсію на час реформи і щорічне скорочення вакантних посад.