Баканов пообещал уволить руководителей СБУ Закарпатской области

На следующей неделе руководители управлений Службы безопасности Украины в Закарпатской области будут уволены. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос президента Украины Владимира Зеленского, когда будут уволены руководители управлений СБУ Закарпатской области, Баканов заявил, что "на следующей неделе".

Он также привел пример резонансного расследования дела с участием украинских таможенников, которые способствовали отлаженной схеме потока сигарет в Британии с объемом в 600 млн фунтов, 200 из которых прибывали в Украину.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что через месяц у них будет своя прокуратура. Зеленский заявил, что после внеочередных выборов в Верховную Раду Украины пропрезидентское большинство сможет установить контроль над силовыми органами и это позволит преодолеть коррупцию, а также остановить потоки контрабанды на таможне.

Напомним, что Служба безопасности Украины проведет расследование так называемой мусорной блокады Львова. Во время представления председателя Львовской ОГА Зеленский пообещал львовскому мэру Андрею Садовому, что СБУ проведет расследования по факту пожара Грибовицкой свалки и дальнейшей мусорной осаде города.