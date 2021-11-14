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Баканов о миграционном кризисе: польский сценарий в Украине маловероятен

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Воскресенье 14 ноября 2021 18:21
Баканов о миграционном кризисе: польский сценарий в Украине маловероятен Фото: глава СБУ Иван Баканов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Луцке состоялось совещание СНБО с руководителями Министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, а также главами ОГА. В ходе него обсуждались дополнительные меры по защите государственной границы от нелегалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ и СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Беларуси находятся около 16 тысяч беженцев.

"В Беларуси уже около 16 тысяч человек - так называемых беженцев. Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования", - отметил Данилов.

После совещания глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что в Украине маловероятен польский сценарий по поводу нелегальных мигрантов. СБУ принимает все необходимые меры, чтобы подобного не произошло.

"Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический вариант развития событий не был реализован на практике. Поэтому сегодня мы собрались в Луцке, чтобы согласовать меры по противодействию такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу", - заявил Баканов.

При этом он убежден, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению гибридной войны и сохранить стабильность и безопасность.

Напомним, ранее глава МВД Денис Монастырский заявил, что Украина усилит границу с Беларусью, чтобы избежать потока нелегалов.

Кроме того, для охраны госграницы с Беларусью уже отправились 8,5 тысяч правоохранителей.

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Служба безопасности Украины Украина Иван Баканов Миграционный кризис
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