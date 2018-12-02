В Бахрейне найден мертвым командующий 5-ым флотом США

Фото: Скотт Стирни (twitter.com/CavasShips)

Причины смерти комданующего устанавливаются

В военно-морских силах (ВМС) США сообщили, что в Бахрейне, 1 декабря 2018, было обнаружено тело вице-адмирала Скотта Стирни, который был командующим 5-ым флотом США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Руководитель военно-морских операций США адмирал Джон Ричарсдон рассказал, что Министерство внутренних дел Бахрейна и военно-морская уголовная следственная служба сотрудничают в расследовании инцидента, но в данное время нет никаких подозрений.

Вместо Скотта Стирни, который занял свою должность в мае 2018 года, временно исполняющим обязанности был назначен Пол Склайз.

Сообщается, что Стирни начал свою службу в 1982 году. За годы своей карьеры успел принять участие в различных операциях, среди которых и участие в группировке армии США на территории Афганистана.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ВМС США ограничат свою деятельность в Атлантике, чтобы не навредить китам. Использование гидролокатора и взрывчатки во время учений может привести к уменьшению популяции атлантических китов.