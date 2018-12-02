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У Бахрейні знайдений мертвим командувач 5-м флотом США

Новини » Надзвичайні події    02.12.2018 - 00:42
У Бахрейні знайдений мертвим командувач 5-м флотом США
Фото: Скотт Стирни (twitter.com/CavasShips)

Причини смерті командуючого встановлюються

У військово-морських силах (ВМС) США повідомили, що в Бахрейні, 1 грудня 2018, було виявлено тіло віце-адмірала Скотта Стірні, який був командувачем 5-м флотом США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Керівник військово-морських операцій США адмірал Джон Річарсдон розповів, що Міністерство внутрішніх справ Бахрейну і військово-морська кримінальна слідча служба співпрацюють у розслідуванні інциденту, але в даний час немає ніяких підозр.

Замість Скотта Стірні, який зайняв свою посаду в травні 2018 року, тимчасово виконуючим обов'язки був призначений Пол Склайз.

Повідомляється, що Стірні почав свою службу в 1982 році. За роки своєї кар'єри встиг взяти участь у різних операціях, серед яких і участь в угрупованні армії США на території Афганістану.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ВМС США обмежать свою діяльність в Атлантиці, щоб не нашкодити китам. Використання гідролокатора і вибухівки під час навчань може призвести до зменшення популяції атлантичних китів.

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