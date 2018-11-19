ВМС США ограничат свою деятельность в Атлантике, чтобы не навредить китам

Использование гидролокатора и взрывчатки во время учений может привести к уменьшению популяции атлантических китов
Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки согласились ограничить шумную активность в определенных районах Атлантического океана, чтобы защитить китов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.
Так, эксперты опасаются, что использование активного сонара (гидролокатора) и взрывчатки во время учений и испытаний кораблей может привести к уменьшению популяции атлантических китов.
Сообщается, что начиная с середины ноября, ВМС США расширят зоны вдоль восточного побережья США, где будет запрещено использование сонару и взрывчатки.
Во флоте согласились не проводить шоковые тесты в период с 15 ноября до 15 апреля, когда должны рождаться атлантические киты.
Также ВМС будут передавать гражданским кораблям данные о местах, где видели китов.
Напомним, ВМС США 24 августа 2018 официально объявили о восстановлении Второго флота в Атлантическом океане, который был расформирован в 2011 году.
Причиной для восстановления флота послужила активизация подводных лодок ВМФ РФ, которые активизировались в районах Атлантического океана.