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ВМС США ограничат свою деятельность в Атлантике, чтобы не навредить китам

Новости » Транспорт    19.11.2018 - 22:17
ВМС США ограничат свою деятельность в Атлантике, чтобы не навредить китам
Иллюстративное фото (GettyImages)

Использование гидролокатора и взрывчатки во время учений может привести к уменьшению популяции атлантических китов

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки согласились ограничить шумную активность в определенных районах Атлантического океана, чтобы защитить китов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

Так, эксперты опасаются, что использование активного сонара (гидролокатора) и взрывчатки во время учений и испытаний кораблей может привести к уменьшению популяции атлантических китов.

Сообщается, что начиная с середины ноября, ВМС США расширят зоны вдоль восточного побережья США, где будет запрещено использование сонару и взрывчатки.

Во флоте согласились не проводить шоковые тесты в период с 15 ноября до 15 апреля, когда должны рождаться атлантические киты.

Также ВМС будут передавать гражданским кораблям данные о местах, где видели китов.

Напомним, ВМС США 24 августа 2018 официально объявили о восстановлении Второго флота в Атлантическом океане, который был расформирован в 2011 году.

Причиной для восстановления флота послужила активизация подводных лодок ВМФ РФ, которые активизировались в районах Атлантического океана.

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