В Бахмут приехала медицинская миссия "Фрида"
В Бахмут Донецкой области прибыла медицинская миссия "Фрида". Врачи-волонтеры оказывают помощь жителям города, которые с начала войны почти не покидали бомбоубежища.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на идеолога проекта Романа Гольдмана.
Несколько тысяч людей, в том числе дети, пожилые люди и инвалиды получили медицинскую помощь, медикаменты, а также возможность эвакуироваться из города.
Роман Гольдман (фото: пресс-служба проекта)
Напомним, "Фрида" - украинско-израильская миссия, которая оказывает медицинскую помощь в самых опасных регионах Украины. Пока что это единственная врачебная волонтерская организация, что активно действует в Бахмуте.
Ранее РБК-Украина писало, что 20 декабря в Бахмуте находился президент Владимир Зеленский. Визит главы государства предварительно не анонсировался.