В Бахмут приехала медицинская миссия "Фрида"

В Бахмут Донецкой области прибыла медицинская миссия "Фрида". Врачи-волонтеры оказывают помощь жителям города, которые с начала войны почти не покидали бомбоубежища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на идеолога проекта Романа Гольдмана.

Несколько тысяч людей, в том числе дети, пожилые люди и инвалиды получили медицинскую помощь, медикаменты, а также возможность эвакуироваться из города.

Роман Гольдман (фото: пресс-служба проекта)

Напомним, "Фрида" - украинско-израильская миссия, которая оказывает медицинскую помощь в самых опасных регионах Украины. Пока что это единственная врачебная волонтерская организация, что активно действует в Бахмуте.