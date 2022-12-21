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В Бахмут приехала медицинская миссия "Фрида"

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Среда 21 декабря 2022 13:51
В Бахмут приехала медицинская миссия "Фрида" Фото: в Бахмут приехала медицинская миссия "Фрида" (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

В Бахмут Донецкой области прибыла медицинская миссия "Фрида". Врачи-волонтеры оказывают помощь жителям города, которые с начала войны почти не покидали бомбоубежища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на идеолога проекта Романа Гольдмана.

Несколько тысяч людей, в том числе дети, пожилые люди и инвалиды получили медицинскую помощь, медикаменты, а также возможность эвакуироваться из города.

В Бахмут приехала медицинская миссия &quot;Фрида&quot;

В Бахмут приехала медицинская миссия &quot;Фрида&quot;

Роман Гольдман (фото: пресс-служба проекта)

Напомним, "Фрида" - украинско-израильская миссия, которая оказывает медицинскую помощь в самых опасных регионах Украины. Пока что это единственная врачебная волонтерская организация, что активно действует в Бахмуте.

Ранее РБК-Украина писало, что 20 декабря в Бахмуте находился президент Владимир Зеленский. Визит главы государства предварительно не анонсировался.

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