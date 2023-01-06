На Бахмутском направлении артиллеристы отработали по позиции снайпера, - ГНСУ
Фото: на Бахмутском направлении артиллеристы отработали по позиции снайпера (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
На Бахмутском направлении аэроразведка вычислила позицию снайпера. По нему отработали наши артиллеристы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГНСУ.
"Аэроразведка ГНСУ определила изменения на местности, характерные для снайперских позиций, а впоследствии обнаружила и самого стрелка. Координаты цели наши бойцы передали ударившим по месту его пребывания артиллеристам", - пишет пресс-служба ГНСУ.
После наблюдения за позицией врага - активности снайпера не отмечено.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши пограничники нанесли серьезные потери россиянам на Бахмутском направлении при попытке штурма врага.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.