У Бахмуті ЗСУ знищили базування окупантів, яке переховувалось у багатоповерхівці

У Бахмуті українські військові знищили позицію окупантів, які вели постійний обстріл з однієї з багатоповерхівок міста.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
"Знищено кулеметний розрахунок противника, який вів вогонь з багатоповерхівки в Бахмуті. Чергова злагоджена робота операторів ССО з розрахунком М777", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші розвідники нещодавно показали успішну роботу дронами в тилу ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.