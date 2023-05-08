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У Бахмуті ЗСУ знищили базування окупантів, яке переховувалось у багатоповерхівці

Фото: у Бахмуті ЗСУ знищили базування окупантів, яке переховувалось у багатоповерхівці (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Бахмуті українські військові знищили позицію окупантів, які вели постійний обстріл з однієї з багатоповерхівок міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

"Знищено кулеметний розрахунок противника, який вів вогонь з багатоповерхівки в Бахмуті. Чергова злагоджена робота операторів ССО з розрахунком М777", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші розвідники нещодавно показали успішну роботу дронами в тилу ворога.

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БахмутВСУВійна Росії проти України