У Бахмуті знищили частину 72-ї бригади регулярних військ РФ, - командир 3-ї ОШБр

"Хочу відмітити, що 72-а бригада регулярних військ Російської Федерації позбавилася фізично двох рот - більше ніж 100 осіб "двохсотими" і в більше ніж 100 осіб "трьохсотими"", - сказав.

За його словами, такі цифри говорять про те, що ЗСУ стерли з лиця землі один батальйон 72-ої бригади РФ.

"Також дуже багато бачили військовослужбовців чи то "Вагнера", чи то збройних сил РФ, які спішно покидали свої позиції перед початком операції, чи в проміжок часу, коли могли дозволити собі безпечно покинути свої позиції", - сказав командир 3-ї ОШБр.

Російські війська ротуватися на другий-третій рубіж своєї оборони під час наступальних дій 3-ї ОШБр. "І найприємніше те, що ми дійсно змогли збільшити наш обмінний фонд", - додав Кудряшов.