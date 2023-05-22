У Бахмуті знищили частину 72-ї бригади регулярних військ РФ, - командир 3-ї ОШБр
Російська 72-ма окрема мотострілецька бригада понесла значні втрати у Бахмуті. Фактично стерли один батальйон.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів т.в.о. командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов.
"Хочу відмітити, що 72-а бригада регулярних військ Російської Федерації позбавилася фізично двох рот - більше ніж 100 осіб "двохсотими" і в більше ніж 100 осіб "трьохсотими"", - сказав.
За його словами, такі цифри говорять про те, що ЗСУ стерли з лиця землі один батальйон 72-ої бригади РФ.
"Також дуже багато бачили військовослужбовців чи то "Вагнера", чи то збройних сил РФ, які спішно покидали свої позиції перед початком операції, чи в проміжок часу, коли могли дозволити собі безпечно покинути свої позиції", - сказав командир 3-ї ОШБр.
Російські війська ротуватися на другий-третій рубіж своєї оборони під час наступальних дій 3-ї ОШБр. "І найприємніше те, що ми дійсно змогли збільшити наш обмінний фонд", - додав Кудряшов.
Нагадаємо, найманці ПВК "Вагнера" першими втекли зі своїх позицій у Бахмуті під час контратаки українських військових. Після цього повідомлялося про втечу 72 мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута.
Відзначимо, т.в.о. командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов в в інтерв’ю РБК-Україна повідомив, що операції 3-ої окремої штурмової бригади йдуть каскадом та дозволяють покращити тактичне становище на всьому Бахмутському напрямку.
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