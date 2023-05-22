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В Бахмуте уничтожили часть 72-й бригады регулярных войск РФ, - командир 3-й ОШБр

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Украина, Понедельник 22 мая 2023 11:14
В Бахмуте уничтожили часть 72-й бригады регулярных войск РФ, - командир 3-й ОШБр Фото: В Бахмуте уничтожили батальон 72-й бригады войск РФ (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Александр Белоус

Российская 72-я отдельная мотострелковая бригада понесла значительные потери в Бахмуте. Фактически стерли один батальон.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал и.о. командира 3-й ОШБр, майор Родион Кудряшов.

"Хочу отметить, что 72-я бригада регулярных войск Российской Федерации лишилась физически двух рот - более 100 человек "двухсотыми" и у более чем 100 человек "трехсотыми"", - сказал.

По его словам, такие цифры говорят о том, что ВСУ стерли с лица земли один батальон 72-й бригады РФ.

"Также очень много видели военнослужащих или "Вагнера", или вооруженных сил РФ, которые спешно покидали свои позиции перед началом операции, или в промежуток времени, когда могли позволить себе безопасно покинуть свои позиции", - сказал командир 3-й ОШБр.

Российские войска ротировались на второй-третий рубеж своей обороны во время наступательных действий 3-й ОШБр. "И самое приятное, что мы действительно смогли увеличить наш обменный фонд", - добавил Кудряшов.

Напомним, наемники ППК "Вагнера" первыми сбежали со своих позиций в Бахмуте во время контратаки украинских военных . После этого сообщалось о бегстве 72 мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута.

Отметим, и.о. командира 3-й ОШБр, майор Родион Кудряшов в интервью РБК-Украина сообщил, что операции 3-й отдельной штурмовой бригады идут каскадом и позволяют улучшить тактическое положение по всему Бахмутскому направлению.

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