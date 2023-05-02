У Бахмуті загинули двоє добровольців із Канади, - ЗМІ

Повідомляється, що 27-річний житель Калгарі Кайл Портер та 21-річний Кол Зеленко із міста Сейнт-Кетрінс служили в українському Інтернаціональному легіоні. За даними канадського ЗМІ, канадські добровольці разом із групою українських військових брали участь у бойовій операції із забезпечення ключового маршруту постачання до Бахмута, але ввечері 26 квітня вони потрапили під артилерійський вогонь військ РФ.

“Портер, Зеленко та ще щонайменше троє українських військових знайшли укриття у укріпленому бункері, але він отримав пряме влучення. Усі загинули”, – стверджує CBC News із посиланням на командира військовослужбовців.

За інформацією видання, Портер та Зеленко раніше служили у Збройних силах Канади, але пішли у відставку, і незабаром приєдналися до Інтернаціонального легіону. Як уточнюється, тіло Зеленка вже вдалося доставити до Харкова, а тіло Портера досі шукають.