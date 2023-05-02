В Бахмуте погибли двое добровольцев из Канады, - СМИ

Сообщается, что 27-летний житель Калгари Кайл Портер и 21-летний Кол Зеленко из города Сейнт-Кэтринс служили в украинском Интернациональном легионе. По данным канадского СМИ, канадские добровольцы вместе с группой украинских военных участвовали в боевой операции по обеспечению ключевого маршрута поставки в Бахмут, но вечером 26 апреля они попали под артиллерийский огонь войск РФ.

“Портер, Зеленко и еще по меньшей мере трое украинских военных нашли укрытие в укрепленном бункере, но он получил прямое попадание. Все погибли”, – утверждает CBC News со ссылкой на командира военнослужащих.

По информации издания, Портер и Зеленко ранее служили в Вооруженных силах Канады, но ушли в отставку, и вскоре присоединились к Интернациональному легиону. Как уточняется, тело Зеленко уже удалось доставить в Харьков, а тело Портера до сих пор ищут.