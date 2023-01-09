У Бахмуті та Соледарі росіяни вбили двох людей, ще двох поранено
За неділю, 8 січня, російські окупанти вбили 2 мешканці Донецької області - в Бахмуті та в Соледарі. Ще 2 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 8 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Соледарі", - написав він.
За словами Кириленка, ще 2 осіб отримали поранення у Бахмуті.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Всього з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1295 особи, ще 2833 поранено.
Як повідомлялось, ЗСУ за добу знищили три вертольоти та три БПЛА окупантів. Війська РФ намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському і Лиманському та намагаються покращити тактичне становище на Куп'янському напрямках.
Нагадаємо, 8 січня, генерал Олександр Сирський відвідав території Бахмутського та Соледарського напрямків для зміцнення оборони українських позицій.
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