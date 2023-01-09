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В Бахмуте и Соледаре россияне убили двоих людей, еще двое ранены

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Донбасс, Понедельник 09 января 2023 08:28
В Бахмуте и Соледаре россияне убили двоих людей, еще двое ранены Фото: в Бахмуте и Соледаре россияне убили двоих людей (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За воскресенье, 9 января, российские оккупанты убили 2 жителя Донецкой области - в Бахмуте и в Соледаре. Еще 2 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 8 января россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте и Соледаре", - написал он.

По словам Кириленко, еще 2 человека получили ранения в Бахмуте.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1295 человек, еще 2833 ранены.

Как сообщалось, ВСУ за сутки уничтожили три вертолета и три БПЛА оккупантов. Войска РФ пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

Напомним, 8 января генерал Александр Сырский посетил территории Бахмутского и Соледарского направлений для укрепления обороны украинских позиций.

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