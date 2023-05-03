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У Бахмуті просування росіян суттєво зменшило темпи через втрати, - DeepState

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Середа 03 травня 2023 02:16
У Бахмуті просування росіян суттєво зменшило темпи через втрати, - DeepState Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Бахмуті (Донецька область) російські окупанти не припиняють штурмових дій у спробах захопити місто, в якому не вщухають бої. Однак, Сили оборони України, завдаючи противнику втрати, змусили інтервентів суттєво знизити темпи просування.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на оновлені дані DeepState.

На інтерактивній карті була представлена інформація про ситуацію на фронтах у різних напрямках.

Так, на Бахмутському відрізку війська РФ намагаються вразити підрозділи українських захисників із танків, що перебувають у Бахмутці.

У самому Бахмуті бої не припиняються. При цьому, як пишуть аналітики, останнім часом "просування ворога суттєво знизило темпи, що свідчить про значну кількість втрат" у росіян.

У Бахмуті просування росіян суттєво зменшило темпи через втрати, - DeepState

Ситуація на Бахмутському напрямку (фото: скріншот deepstatemap.live)

На Авдіївській ділянці фронту змін не зафіксовано. Ворожі сили продовжують спроби покращити тактичне становище на захід від Новобахмутівки. Але вони - невдалі.

У Бахмуті просування росіян суттєво зменшило темпи через втрати, - DeepState

Ситуація на Авдіївському напрямку (фото: скріншот deepstatemap.live)

На Сватівському відрізку фронту продовжуються локальні бої вздовж лінії зіткнення. Крім того, Сили оборони України та російські загарбники обмінюються артилерійськими ударами.

У Бахмуті просування росіян суттєво зменшило темпи через втрати, - DeepState

Ситуація на Сватівському напрямку (фото: скріншот deepstatemap.live)

Ситуація на інших напрямках

На Таврійській ділянці уточнюються дані щодо ситуації на островах у дельті Дніпра. За інформацією аналітиків, інформація про наступ сил ЗСУ на лівий берег Дніпра в Херсонській області не підтверджується.

На Запорізькому та Сіверському відрізках, а також на півночі України біля держкордону з Білоруссю - без змін.

Нагадаємо, раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий висловився про мрії РФ захопити Бахмут до 9 травня та наголосив, що українські захисники зроблять усе, щоб плани інтервентів не втілилися в реальність.

Також повідомлялося, що 2 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав з перевіркою на позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо також, що українські військові контратакують на окремих дільницях Бахмута.

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