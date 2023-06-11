У Бахмуті на кожні 48 см зайнятих позицій убито одного російського військового, - Міноборони Британії

У Бахмуті на кожні 48 сантиметрів завойованих позицій убито або поранено одного російського військовослужбовця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії у Twitter .

"У лютому 2022 року Росія, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10-14 днів. Але в Бахмуті на кожні 48 см завойованих позицій одного її солдата було вбито або поранено", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Україна продовжує битися.

У February 2022, Russia добре планується взяти на себе пов'язаний з цілим Донбасом регіону в 10-14 днів.



Але в Bakhmut, для всіх 48cm gained, один з його стрільців буде been killed or wounded.



Ukraine fights on.



#WeStandWithUkraine pic.twitter.com/onUlhSoYl7- Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 11, 2023

Ситуація навколо Бахмута

Останніми тижнями на Бахмутському напрямку було помітне посилення бойових дій. Російські окупанти захопили більшу частину території Бахмута, проте ЗСУ здійснили успішні наступальні дії на флангах.

На всіх напрямках російські загарбники проводять авіаційні нальоти, здійснюють обстріли артилерією та мінометами. Проте їхні цілі залишаються недосяжними. Українські військові успішно відбивають атаки.

Також на напрямку росіяни стягують резерви та намагаються утримати зайняті позиції.

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