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У Бахмуті на кожні 48 см зайнятих позицій убито одного російського військового, - Міноборони Британії

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Неділя 11 червня 2023 17:14
У Бахмуті на кожні 48 см зайнятих позицій убито одного російського військового, - Міноборони Британії Фото: У Бахмуті на кожні 48 см зайнятих позицій убито одного російського військового (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Бахмуті на кожні 48 сантиметрів завойованих позицій убито або поранено одного російського військовослужбовця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

"У лютому 2022 року Росія, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10-14 днів. Але в Бахмуті на кожні 48 см завойованих позицій одного її солдата було вбито або поранено", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Україна продовжує битися.

Ситуація навколо Бахмута

Останніми тижнями на Бахмутському напрямку було помітне посилення бойових дій. Російські окупанти захопили більшу частину території Бахмута, проте ЗСУ здійснили успішні наступальні дії на флангах.

На всіх напрямках російські загарбники проводять авіаційні нальоти, здійснюють обстріли артилерією та мінометами. Проте їхні цілі залишаються недосяжними. Українські військові успішно відбивають атаки.

Також на напрямку росіяни стягують резерви та намагаються утримати зайняті позиції.

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