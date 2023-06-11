ua ru
Вс, 11 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Бахмуте на каждые 48 см занятых позиций убит один российский военный, - Минобороны Британии

Новина українською →
Воскресенье 11 июня 2023 17:14
В Бахмуте на каждые 48 см занятых позиций убит один российский военный, - Минобороны Британии Фото: В Бахмуте на каждые 48 см занятых позиций убит один российский военный (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Бахмуте на каждые 48 сантиметров завоеванных позиций убито или ранено одного российского военнослужащего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороні Великобритании в Twitter.

"В феврале 2022 года Россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10-14 дней. Но в Бахмуте на каждые 48 см завоеванных позиций один ее солдат был убит или ранен", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Украина продолжает сражаться.

Ситуация вокруг Бахмута

В последние недели на Бахмутском направлении было заметное усиление боевых действий. Российские оккупанты захватили большую часть территории Бахмута, однако ВСУ осуществили успешные наступательные действия на флангах.

На всех направлениях российские захватчики проводят авиационные налеты, осуществляют обстрелы артиллерией и минометами. Тем не менее их цели остаются недосягаемыми. Украинские военные успешно отражают атаки.

Также на направлении россияне стягивают резервы и пытаются удержать занятые позиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Бахмут Война России против Украины
NEWS
В ВСУ рассказали подробности операции по освобождению Благодатного
В ВСУ рассказали подробности операции по освобождению Благодатного
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС