В Бахмуте на каждые 48 см занятых позиций убит один российский военный, - Минобороны Британии

В Бахмуте на каждые 48 сантиметров завоеванных позиций убито или ранено одного российского военнослужащего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороні Великобритании в Twitter .

"В феврале 2022 года Россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10-14 дней. Но в Бахмуте на каждые 48 см завоеванных позиций один ее солдат был убит или ранен", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Украина продолжает сражаться.

In February 2022, Russia likely planned to complete the capture of the whole of the Donbas region within 10-14 days.



But in Bakhmut, for every 48cm gained, one of its soldiers has been killed or wounded.



Ukraine fights on.



#WeStandWithUkraine pic.twitter.com/onUlhSoYl7 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 11, 2023

Ситуация вокруг Бахмута

В последние недели на Бахмутском направлении было заметное усиление боевых действий. Российские оккупанты захватили большую часть территории Бахмута, однако ВСУ осуществили успешные наступательные действия на флангах.

На всех направлениях российские захватчики проводят авиационные налеты, осуществляют обстрелы артиллерией и минометами. Тем не менее их цели остаются недосягаемыми. Украинские военные успешно отражают атаки.

Также на направлении россияне стягивают резервы и пытаются удержать занятые позиции.

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