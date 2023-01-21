В Бахмуті за добу 2 людини вбито, ще 4 поранені
За п'ятницю, 20 січня, російські окупанти вбили 3 мешканців Донецької області, два з них - у Бахмуті. Ще 4 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 20 січня стало відомо про 3 жителів Донецької області, убитих росіянами: 2 - у Бахмуті та 1 - у Желанному", - розповів він.
За словами Кириленка, ще 4 осіб отримали поранення Всі - у Бахмуті.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Всього з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1316 особи, ще 2870 поранено.
Нагадаємо, 20 січня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Краматорську Донецької області. Ціллю ворога були виключно цивільні об'єкти. Внаслідок обстрілу є поранений.
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