ua ru
Ср, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Бахмуте задержали 16-летнего юношу, который передавал врагу данные о позициях ВСУ

Новина українською →
Бахмут, Среда 24 августа 2022 16:45
В Бахмуте задержали 16-летнего юношу, который передавал врагу данные о позициях ВСУ Фото: в Бахмуте задержали 16-летнего юношу, который передавал врагу данные о позициях ВСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Служба безопасности Украины задержала 16-летнего юношу, который предоставлял врагу места расположения артиллерии в Бахмуте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

По данным следователей, в течение июня-августа 2022 года 16-летний парень, сотрудничал с представителями России.

"Правонарушитель передавал врагу через мессенджер координаты мест дислокации и боевых позиций артиллерийских подразделений ВСУ в Бахмуте и Бахмутском районе", - говорится в сообщении.

В Бахмуте задержали 16-летнего юношу, который передавал врагу данные о позициях ВСУ

Суд арестовал парня, а за содеянное ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, что ранее СБУ задержала российского агента, который предоставлял врагу цели для ракетных ударов по Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Донецкая область Бахмут Война в Украине
NEWS
С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости
С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости
DAILY
Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам