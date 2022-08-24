Фото: в Бахмуте задержали 16-летнего юношу, который передавал врагу данные о позициях ВСУ (ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины задержала 16-летнего юношу, который предоставлял врагу места расположения артиллерии в Бахмуте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

По данным следователей, в течение июня-августа 2022 года 16-летний парень, сотрудничал с представителями России. "Правонарушитель передавал врагу через мессенджер координаты мест дислокации и боевых позиций артиллерийских подразделений ВСУ в Бахмуте и Бахмутском районе", - говорится в сообщении. Суд арестовал парня, а за содеянное ему грозит до 8 лет заключения.