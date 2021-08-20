В Бахмуте по программе президента полностью модернизируют старую школу

По его словам, в ходе реконструкции уже успели отремонтировать санузлы и раздевалки, сделали стяжку пола актового, хореографического и спортивного залов и демонтаж на первом этаже.

"В школе укреплены фундамент и несущие конструкции, установлены металлические каркасы лестницы запасных выходов и оборудован пандус возле центрального входа. Сейчас идут работы по утеплению фасада и укладки плитки вокруг здания", - говорит руководитель ОГА.

В ходе реконструкции школы в Бахмуте полностью меняют коммуникации и делают заведение инклюзивным.

Фасад и прилегающая территория будут отвечать современным стандартам: все будет удобным, ярким и привлекательным.