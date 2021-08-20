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В Бахмуте по программе президента полностью модернизируют старую школу

Автор: Наталия Гурковская

По программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» на свободном Донбассе модернизируют инфраструктуру. В рамках программы в Бахмуте полностью изменят общеобразовательную школу №12.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной администрации Павла Кириленко.

По его словам, в ходе реконструкции уже успели отремонтировать санузлы и раздевалки, сделали стяжку пола актового, хореографического и спортивного залов и демонтаж на первом этаже.

"В школе укреплены фундамент и несущие конструкции, установлены металлические каркасы лестницы запасных выходов и оборудован пандус возле центрального входа. Сейчас идут работы по утеплению фасада и укладки плитки вокруг здания", - говорит руководитель ОГА.

В ходе реконструкции школы в Бахмуте полностью меняют коммуникации и делают заведение инклюзивным.

Фасад и прилегающая территория будут отвечать современным стандартам: все будет удобным, ярким и привлекательным.

Напомним, процесс модернизации школ по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" проходит по всей стране. Как сообщал координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, до конца года откроют около 100 современных школ, 67 садиков, 18 спортивных интернатов и 100 ДЮСШ.

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Большая стройка