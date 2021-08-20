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У Бахмуті за програмою президента повністю модернізують стару школу

Автор: Наталія Гурковська

За програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на вільному Донбасі модернізують інфраструктуру. В рамках програми в Бахмуті повністю змінять загальноосвітню школу №12.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної адміністрації Павла Кириленка.

За його словами, в ході реконструкції вже встигли відремонтувати санвузли і роздягальні, зробили стяжку підлоги актового, хореографічного та спортивного залів і демонтаж вітальні на першому поверсі.

"У школі зміцнено фундамент та тримальні конструкції, встановлено металеві каркаси сходів для запасних виходів та облаштовано пандус біля центрального входу. Зараз ідуть роботи з утеплення фасаду та укладання плитки навколо будівлі", - каже голова ОДА.

В ході реконструкції школи в Бахмуті повністю замінюють комунікації та роблять заклад інклюзивним.

Фасад і прилегла територія відповідатимуть сучасним стандартам: все буде зручним, яскравим і привабливим.

Нагадаємо, процес модернізації шкіл за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" триває по всій країні. Як повідомляв координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, до кінця року відкриють близько 100 сучасних шкіл, 67 садочків, 18 спортивних інтернатів і 100 ДЮСШ.

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Велике будівництво