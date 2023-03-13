Бахмут за всяку ціну: чому Росія намагається захопити це місто

За даними британської розвідки, бойовики ПВК "Вагнера" вже взяли під контроль більшість територій східної частини Бахмута. Лінія розмежування проходить фактично річкою Бахмутка - мости для переправи зруйновані українською армією.

Однак про оперативне оточення Бахмута говорити передчасно, поки є можливість доставляти туди резерви, постачання та озброєння, зазначається у матеріалі.

Але тиск агресора на цій ділянці фронту лише посилюється. "Вагнерівці", укомплектовані ув'язненими російських в'язниць, використовують тактику штурмових хвиль за підтримки авіації та артилерії. Групи піхоти одна за одною атакує позиції ЗСУ: одну вбивають - приходить наступна. І, зрештою, деяким вдається пробивати українську оборону. Така тактика допомагає ПВК домагатися хоч якоїсь динаміки, але масштаб російських втрат не можна порівняти з їхніми територіальними завоюваннями.

Для Пригожина битва за Бахмут - це питання його репутації та іміджу ПВК, які вже намагаються погасити його опоненти у російському міноборони. В останні тижні лідер "вагнерівців" вже виніс ці чвари в публічне поле. Він поскаржився, що його відключили від спецзв'язку, а його бойовикам на фронті не дають достатньо снарядів.

А Путін давно довів, що його не турбує кількість людських втрат задля досягнення власної мети. Недаремно російська пропаганда подає бої за Бахмут як другу "битву за Сталінград". Після низки невдач у Харківській, Донецькій та Херсонській областях Кремлю потрібно продемонструвати хоча б найменший прогрес в окупації Донбасу. Бахмут у цьому сенсі для росіян немов кістка у горлі. Не взявши його, окупанти не зможуть рухатись у бік краматорської агломерації.

"Росіяни не можуть пройти ні на північ, ні на південь від Бахмута поки не видавлять наші війська з цього міста, щоби потім можна було йти широким фронтом у бік Слов'янська. Бахмут - це цеглина в загальній системі оборони всього Донбасу. Тобто росіяни не можуть йти далі поки не заберуть Бахмут", – каже військовий оглядач, полковник запасу Роман Світан.

Крім того, принагідно це ускладнює агресору просування на захід від Кремінної. Щоб досягти результату на лиманському напрямку противнику потрібно вибити наші підрозділи з ділянки Сіверськ – Білогорівка. А зробити це росіяни просто не в змозі, оскільки найбоєздатніші війська загрузли у битві за Бахмут, наголошується в матеріалі РБК-Україна.