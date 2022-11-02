Бахмут і Соледар - в епіцентрі. У Міноборони розповіли про ситуацію на фронті

"Інтенсивність різна, тому що це динаміка, це зрозуміло. У нас були періоди, коли ми щодня подавали новини. Приміром, про звільнені населені пункти. Є періоди, коли в нас триває активна оборона, як зараз. Епіцентром дійсно цього тижня ми бачимо, що є Бахмут та Соледар і взагалі Донецький напрямок", - пояснила Маляр.

Вона зазначила, що ЗСУ відбивають за добу десятки атак ворога. За її словами, на Донецькому напрямку відбувається взаємний рух обох сторін. Якщо росіяни просувають вперед, то українські захисники реагують і повертають контроль.

"Це настільки відбувається динамічно, що коли ми робимо зведення і аналізуємо за добу, то основне, що Україна жодного сантиметра землі не здає. Але процес, який відбувається - активне намагання ворога вийти на кордони Донецької області, бої там тривають запеклі", - додала заступник Міноборони.

Маляр також підкреслила, що головне завдання для ЗСУ наразі - стабілізувати звільнені території та підготуватися для подальшого наступу.

"Якщо говорити загалом про ситуацію на фронтах, то можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій і закріплення на територіях, які ми вже звільнили. Там тривають стабілізаційні заходи. Тому зараз фактично це основна задача", - заявила вона.