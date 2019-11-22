У Бахматюка назвали объявление его в розыск незаконным

Компания Ukrlandfarming Олега Бахматюка, экс-владельца VAB банка, считает объявление его в розыск Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) незаконным и политически мотивированным. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте компании.

У Бахматюка считают, что в этом деле у директора НАБУ Артема Сытника есть прямой конфликт интересов и он заинтересован в давлении на свидетеля ради сохранения должности.

"Мы считаем объявление в розыск Олега Бахматюка юридическим нонсенсом, ведь сначала должно было бы быть вручено подозрение, чего по факту не произошло – НАБУ направило подозрение неизвестно куда, а не вручило согласно определенным действующим законодательством порядком", - говорится в заявлении.

Компания заявляет, что "грубые процессуальные нарушения", на которые пошел Сытник, происходят на фоне коррупционного скандала, связанного с самим Сытником.

"Сегодня должен был состояться суд, где рассматривалась бы апелляция по делу элитного отдыха Сытника за чужой счет. Артем Сытник хотел отменить решение суда первой инстанции, где он был признан виновным в коррупционном деянии. В случае окончательного подтверждения его вины Сытник не сможет занимать должность директора НАБУ после внесения в реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, и будет вынужден уйти в отставку. Но Артем Сытник на заседание апелляционного суда не пришел, а судья этого суда заявил о самоотводе", - говорится в заявлении.

У Бахматюка считают, что это дело подтверждает заявления о наличии конфликта интересов у Сытника по делу VAB-банка, "ведь ключевой свидетель, который и оплачивал элитный отдых директора НАБУ - Николай Надейко, дал показания против Сытника, которые подтвердились финансовыми документами".

"Николай Надейко - советник сестры Олега Бахматюка. Он заявлял, что Сытник через доверенное лицо просил его изменить показания по этому делу. Надейко отказался давать ложные показания и заявляет, что готов пройти детектор лжи, чтобы доказать правдивость своих показаний, уже доказанных следствием. Дело НАБУ против Олега Бахматюка очевидно используется Ситником с целью давления на свидетеля. Мы считаем, что одним из главных мотивов таких действий директора НАБУ является страх потерять должность. Артем Сытник готов идти на грубые нарушения действующего законодательства, как это происходит с объявлением в розыск Олега Бахматюка", - сообщается в заявлении.

Компания Бахматюка убеждена, что действия НАБУ с объявлением в розыск являются политически мотивированными, юридически абсурдными и будут обжалованы юристами в суде.