У Бахматюка назвали оголошення його у розшук незаконним

Компанія Ukrlandfarming Олега Бахматюка, екс-власника VAB банку, вважає оголошення його у розшук Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) незаконним і політично вмотивованим. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті компанії.

У Бахматюка вважають, що в цій справі у директора НАБУ Артема Ситника є прямий конфлікт інтересів і він зацікавлений в тиску на свідка заради збереження посади.

"Ми вважаємо оголошення в розшук Олега Бахматюка юридичним нонсенсом, адже спочатку мала би бути вручена підозра, чого по факту не відбулося – НАБУ надіслало підозру невідомо куди, а не вручило згідно з визначеним чинним законодавством порядком", - йдеться у заяві.

Компанія заявляє, що "грубі процесуальні порушення", на які пішов Ситник, відбуваються на фоні корупційного скандалу, пов’язаного з самим Ситником.

"Сьогодні мав відбутись суд, де розглядалася б апеляція по справі елітного відпочинку Ситника за чужий кошт. Артем Ситник хотів скасувати рішення суду першої інстанції, де він був визнаний винним у корупційному діянні. У разі остаточного підтвердження його провини Ситник не зможе обіймати посаду директора НАБУ після внесення до реєстру осіб, що вчинили корупційні правопорушення, та буде змушений піти у відставку. Але Артем Ситник на засідання апеляційного суду не прийшов, а суддя цього суду заявив про самовідвід", - йдеться у заяві.

У Бахматюка вважають, що ця справа підтверджує заяви про існування конфлікту інтересів у Ситника по справі VAB-банку, "адже ключовий свідок, який і оплачував елітний відпочинок директора НАБУ - Микола Надейко, дав свідчення проти Ситника, які підтвердились фінансовими документами".

"Микола Надейко - радник сестри Олега Бахматюка. Він заявляв, що Ситник через довірену особу просив його змінити свідчення по цій справі. Надейко відмовився давати неправдиві свідчення і заявляє, що готовий пройти детектор брехні, щоб довести правдивість своїх свідчень, вже доведених слідством. Справа НАБУ проти Олега Бахматюка вочевидь використовується Ситником з метою тиску на свідка. Ми вважаємо, що одним з головних мотивів таких дій директора НАБУ є страх втратити посаду. Артем Ситник готовий йти на грубі порушення чинного законодавства, як це відбувається з оголошенням у розшук Олега Бахматюка", - повідомляється в заяві.

Компанія Бахматюка переконана, що дії НАБУ з оголошенням в розшук є політично вмотивованими, юридично абсурдними та будуть оскаржуватися юристами в суді.