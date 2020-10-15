Бахматюк заявил о двойных стандартах НАБУ

Фото: Олег Бахматюк (пресс-служба)

Экс-собственник VAB Банка Олег Бахматюк прокомментировал информацию о якобы затягивании с его экстрадицией и заявил о двойных стандартах со стороны следствия.

Об этом Бахматюк заявил в комментарии УП.

Бахматюк считает абсурдом, что НАБУ его разыскивает, хотя точно знает, где именно он находится.

"Считаю, что эта "информация от источников в правоохранительных органах" - сознательный "слив" от НАБУ в СМИ, что должно быть предметом расследования правоохранительных органов. Цель этого "слива": давление на генпрокурора Венедиктову с целью заставить ее принять незаконное решение. Мы находимся в ситуации, когда следственные органы и ВАКС руководствуются не духом и буквой закона, а тактикой двойных стандартов", - заявил бизнесмен.

Он обращает внимание, что в других делах при идентичных обстоятельствах Антикоррупционный суд по представлению НАБУ отказывался арестовывать подозреваемых, например, чиновников времен Виктора Януковича Андрея Клюева и Александра Клименко.

Поэтому бизнесмен считает незаконным свой заочный арест. По его мнению, "в апелляционной палате Антикоррупционного суда" есть тройка судей Сытника, которая принимает нужные директору НАБУ решения".

"Абсурдом считаю требования НАБУ об избрании мне меры пресечения на основании того, что мое место пребывания будто не известно НАБУ. Оно не просто известно НАБУ - о моем местонахождении адвокаты сообщили всем заинтересованным следственным органам. Мягко говоря, странно объявлять в розыск человека, о котором достоверно известно, где он находится", - добавил Бахматюк.

Напомним, Офис генпрокурора заявил, что в заключении Специализированной антикоррупционной прокуратуры "относительно обоснованности принятых процессуальных решений" не подтверждается "законность постановления об объявлении подозреваемого в международный розыск".

У генпрокурора Ирины Венедиктовой отметили, что ранее Антикоррупционное бюро пыталось объявить розыск Бахматюка через Интерпол. Но международная организация в этом НАБУ отказала.