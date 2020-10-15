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Бахматюк заявив про подвійні стандарти НАБУ

Київ, Четвер 15 жовтня 2020 20:07
Бахматюк заявив про подвійні стандарти НАБУ
Фото: Олег Бахматюк (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Екс-власник VAB Банку Олег Бахматюк прокоментував інформацію про нібито затягування з його екстрадицією і заявив про подвійні стандарти з боку слідства.

Про це Бахматюк заявив у коментарі УП.

Зокрема, Бахматюк вважає абсурдом, що НАБУ його розшукує, хоча точно знає, де саме він знаходиться.

"Вважаю, що ця "інформація від джерел у правоохоронних органах" - свідомий "злив" від НАБУ в ЗМІ, що повинно бути предметом розслідування правоохоронних органів. Мета цього "зливу": тиск на генпрокурора Венедиктову з метою змусити її прийняти незаконне рішення. Ми перебуваємо в ситуації, коли слідчі органи і ВАКС керуються не духом і буквою закону, а тактикою подвійних стандартів", - заявив бізнесмен.

Він звертає увагу, що в інших справах при ідентичних обставинах Антикорупційний суд за поданням НАБУ відмовлявся заарештовувати підозрюваних, наприклад, чиновників часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та Олександра Клименка.

Тому бізнесмен вважає незаконним свій заочний арешт. На його думку, "в апеляційній палаті Антикорупційного суду" є трійка суддів Ситника, яка приймає потрібні директор НАБУ рішення".

"Абсурдом вважаю вимоги НАБУ про обрання мені запобіжного заходу на підставі того, що моє місце перебування ніби не відомо НАБУ. Воно не просто відомо НАБУ - про моє місцезнаходження адвокати повідомили всім зацікавленим слідчим органам. М'яко кажучи, дивно оголошувати в розшук людину, про яку достовірно відомо, де він знаходиться", - додав Бахматюк.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора заявив, що у висновку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "щодо обґрунтованості прийнятих процесуальних рішень" не підтверджується "законність постанови про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук".

У генпрокурора Ірини Венедиктової відзначили, що раніше Антикорупційне бюро намагалося оголосити розшук Бахматюка через Інтерпол. Але міжнародна організація в цьому НАБУ відмовила.

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