Бахматюк выигрывал суды, но из-за давления силовиков 14 тысяч рабочих мест закрылись, - экс-премьер

Страна должна поставить перед собой задачу стать лидером Восточной Европы, однако существует много факторов, которые не дают этого сделать. В частности, и давление силовиков на украинский бизнес.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего премьер-министра Юрия Еханурова.
В качестве примера он рассказал о том, как давление силовиков на бизнес уничтожает рабочие места.
"Новому бизнесу серьезно достается. Один мой бывший студент, очень талантливый человек, ничего не приватизировал, все создал сам с нуля. У него полтора десятка предприятий, в том числе построенная им обувная фабрика в Черкасской области, выпускает детскую обувь. У него было шесть магазинов, где он продавал продукцию. Все эти точки он уже закрыл, а обувь делает теперь по заказу международных брендов на экспорт. Потому что силовики его обложили со всех сторон. Он сказал: "Я не дам никому ни копейки", - и ликвидировал 400 рабочих мест", - заявил экс-премьер.
Пример большего масштаба - история Олега Бахматюка, считает политик.
"Он (Бахматюк - прим .ред.) построил целую сеть птицефабрик, рассказал, что начал обеспечивать яйцами сначала Украину, вскоре Европу, затем перешел на Ближний Восток и планировал развивать этот бизнес до Китая. Например, в Ирак поставлял один миллиард яиц в год. Сегодня не поставляет ничего. Из 30 тысяч рабочих мест он закрыл 14 тысяч, потому что его тоже обложили силовики. При этом выигрывал суды один за другим", - добавил Ехануров.
Напомним, НАБУ открыло дело против бывшего и.о. главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года.
Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Сам бизнесмен заявил, что из-за давления силовиков остановились 37 предприятий, без работы остались 14 000 украинцев.